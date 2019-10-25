سياسي / المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية
الجمعة 1441/2/26 هـ الموافق 2019/10/25 م واس
لاباز 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
أعلنت السلطات الانتخابية البوليفية اليوم فوز الرئيس إيفو موراليس بالانتخابات الرئاسية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة الانتخابية العليا أن موراليس فاز بنسبة 47,06 % من الأصوات، بينما حصل مرشح المعارضة كارلوس ميسا على 36,5 %، بعد إحصاء 99,8 % من الأصوات.
وكان يجب على ميسا أن يحقق فارقًا بأقل من 10 % مع منافسه كي يفرض إجراء جولة ثانية.
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