باماكو 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسقامت جماعة إرهابية مسلحة بتفجير جسر استراتيجي في قرية مالية قرب الحدود مع بوركينا فاسو باستعمال عبوات ناسفة.وأفادت مصادر رسمية مالية، أن تفجير الجسر ستكون له آثار على حركة الناس والاقتصاد وأن السلطات المالية تعمل على اتخاذ الإجراءات الفنية والأمنية لاستعادة حركة المرور على الجسر.ويتخوف مسؤولون ماليون، من أن يتسبب توقف عبور شاحنات نقل البضائع القادمة من بوركينا فاسو في ارتفاع سعر بعض البضائع في الأيام القادمة.وتشير مصادر أمنية مالية إلى أن جماعات إرهابية تنشط كثيرًا في هذا القطاع وتنفذ بانتظام هجمات على جانبي الحدود استهدفت خلالها نقاط التفتيش وأماكن العبادة والمدارس، لكن هذه هي المرة الأولى التي يقومون فيها بتخريب بنية الطرق.// انتهى //03:00ت م0267