تونس 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستوقّفت مساء أمس حركة المرور بمعبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا تونس ليشهد المعبر حالة اكتظاظ بسب منع مئات الشاحنات المعدة للمبادلات التجارية والسيارات من العبور في الاتجاهين، والاقتصار على تأمين عودة مسافري البلدين من تونسيين وليبيين إلى بلدانهم دون دخول أي مواطن إلى البلد الآخر.وأكدت مصادر أمنية تونسية بالمعبر، أن قرار غلق المعبر يعود للجهات الليبية، وأنه لم يتم اطلاع الجانب التونسي عن قرار الغلق ولا عن أسبابه.يذكر أن مدينة بن قردان التونسية المجاورة لمعبر"رأس جدير" تعتمد بشكل شبه كلي على المبادلات التجارية بين تونس وليبيا عبر المعبر، وكثيرا ما عرفت أزمات اجتماعية بسبب غلق المعبر في مناسبات عديدة وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية في المدينة.//انتهى//03:03ت م0268