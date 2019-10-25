واغادوغو 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسسجلت بوركينا فاسو هذا العام مستويات قياسية في عدد النازحين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم، جراء أعمال العنف.وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها اليوم، أن بوركينا فاسو سجلت هذا العام زيادة 50،7% في أعداد النازحين داخليًا، وقد بلغ عدد النازحين فيها منذ منتصف أكتوبر الجاري نحو نصف مليون شخص تقريبًا.وأشارت اللجنة إلى أن فئة النازحين من أشد الفئات ضعفًا، داعية إلى اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة لتحسين أوضاع النازحين في إفريقيا.// انتهى //03:24ت م0269