نيويورك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 62ر28 نقطة ، أو 11ر0% ، ليصل إلى 33ر26805 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر5 نقطة أو 19ر0% ، ليصل إلى 15ر3010 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 00ر66 نقطة، أو 81ر0% ، ليصل إلى 80ر8185 نقطة.// انتهى //05:47ت م0271