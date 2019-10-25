عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/2/26 هـ الموافق 2019/10/25 م واس
الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يفتتح السنة الرابعة لدورة الشورى السابعة بعد ختام الثالثة
المملكة الأولى عالميا في مجال إصلاح الأعمال
فيصل بن بندر يثني على جهود الأحوال المدنية ويستقبل السفير الكوري
أمير الرياض يشرف حفل سفارة النمسا
أمير مكة ونائبه يتسلمان تقرير الخطة التشغيلية للاتصالات وتقنية المعلومات
أمير الشمالية يؤكد على أهمية تطوير واستثمار الخدمات المساندة
الجبير: التهدئة لا تجدي مع إيران
تأكيد سعودي على صيانة الحقوق الفلسطينية
المملكة تصون دماء اليمنيين بـ «اتفاق الرياض»
نائب رئيس الشورى يلتقي برلمانيين فرنسيين في باريس
القوات البحرية السعودية تشارك في التمرين (IMX 19) الدولي
النائب العام يؤكد على البعد التاريخي للعلاقة السعودية - الكورية
وزير الإعلام يستقبل السفيرة البلجيكية
تركي الفيصل من واشنطن: المملكة حققت نقلات كبرى والإعلام الأميركي ينظر بعين عوراء
العراق: تأهب أمني مشدد للتظاهرات
خطاب مهادن لعون.. والمحتجون يتمسكون بمطالبهم
تركيا تواصل انتهاك وقف إطلاق النار
ترمب يروج للانسحاب من اتفاق المناخ
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