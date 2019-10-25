الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يفتتح السنة الرابعة لدورة الشورى السابعة بعد ختام الثالثةالمملكة الأولى عالميا في مجال إصلاح الأعمالفيصل بن بندر يثني على جهود الأحوال المدنية ويستقبل السفير الكوريأمير الرياض يشرف حفل سفارة النمساأمير مكة ونائبه يتسلمان تقرير الخطة التشغيلية للاتصالات وتقنية المعلوماتأمير الشمالية يؤكد على أهمية تطوير واستثمار الخدمات المساندةالجبير: التهدئة لا تجدي مع إيرانتأكيد سعودي على صيانة الحقوق الفلسطينيةالمملكة تصون دماء اليمنيين بـ «اتفاق الرياض»نائب رئيس الشورى يلتقي برلمانيين فرنسيين في باريسالقوات البحرية السعودية تشارك في التمرين (IMX 19) الدوليالنائب العام يؤكد على البعد التاريخي للعلاقة السعودية - الكوريةوزير الإعلام يستقبل السفيرة البلجيكيةتركي الفيصل من واشنطن: المملكة حققت نقلات كبرى والإعلام الأميركي ينظر بعين عوراءالعراق: تأهب أمني مشدد للتظاهراتخطاب مهادن لعون.. والمحتجون يتمسكون بمطالبهمتركيا تواصل انتهاك وقف إطلاق النارترمب يروج للانسحاب من اتفاق المناخ// يتبع //06:02ت م0003