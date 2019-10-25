وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( اللبنانيون يقتلعون «المخطط الإيراني» ): في مشهد غير مسبوق في لبنان من قبل، انتفض الشارع اللبناني ضد جميع الزعماء والمسؤولين السياسيين، في محاولة للافتكاك من نظام طائفي متجذر في البلاد منذ استقلالها في 1943 وما تمخض عنه حول «ميثاق العيش المشترك» بين مختلف الطوائف والأحزاب، وهو ما كرس بشكل غير محسوب للتحزب الطائفي الذي تحول مع الوقت إلى ثغرة اخترقها النظام الإيراني ومن خلالها نفذ أجنداته التوسعية في لبنان، لكن جاءت الاحتجاجات الحالية لتقلب جميع المعادلات السابقة، وبنية شعبية صادقة تجاه إجراء تغيير جذري يستهدف الفساد والطائفية وجميع رموز النظام الحالي وأمراء الحرب الأهلية، تحت مظلة شعار «كلكن يعني كلكن»، وهو شعار براغماتي يهدف إلى صهر جميع التحزبات الطائفية تحت مظلة وطن للجميع ينهي وجود التحزبات الطائفية والمذهبية التي مزقت لبنان وسرت في مفاصله كالسرطان.وتابعت : صمود الشعب اللبناني في الشوارع لليوم الثامن على التوالي سيمهد لمرحلة جديدة أبرز أهدافها القضاء على مفهوم «الزعيم الطائفي» وأمراء الحرب والدم، الذين وظفوا الحشد الطائفي لتكريس تواجدهم في السلطة، وتكوين ثروات بالمليارات، وستنتهي على إثرها حقبة «سماحة السيد»، حيث بلغت هتافات المظاهرات إلى قلب الضاحية تحت شعار «كلكن يعني كلكن.. ونصر الله واحد منن»، في رسالة واضحة بأن الشعب اللبناني يرفض المشروع الإيراني.// يتبع //06:02ت م0005