وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة قمة في بيئة الأعمال الاستثمارية ) : لم يكن غريبا أن يصف البنك الدولي السعودية بأنها قمة من قمم العالم في توفير الأعمال الصالحة والجاذبة للاستثمار بشتى أنواعه، وهذا ليس مستغربا في ظل تناغم المملكة مع كل المفاهيم الاقتصادية المختلفة، حيث أصدر البنك الدولي تقريره عن ممارسة الأعمال - 2020 Doing Business، الذي أعطاه عنوانا جديدا وهو مقارنة بين لوائح تنظيم ممارسة الأعمال. ولكن البنك من خلال التقرير يقدم مفهوما أفضل عن حرية ممارسة الأعمال التجارية، فالحرية ليست مجرد السماح بقيام المنشآت التجارية، وليست في سرعة تنفيذ ذلك فقط، وليست أيضا في شكل مكاتب الاستقبال الفارهة، بل هي في تلك التشريعات التي تحقق للجميع القدرة على تنفيذ وممارسة أعمالهم التجارية، فالطريق المعرض للانهيار يعد عائقا أمام ممارسة الأعمال وحرية التجارة من وجهة نظر التقرير، ووجود تهديد للعمال في مناطق عملهم أو في الطريق إليها يعد عائقا أيضا، ووضع أنظمة تحد من قدرة رجال الأعمال على العمل تعد كذلك من العوائق. لهذا يرى البنك الدولي من خلال هذا التقرير أن العمل غير الرسمي في الدول أو ارتفاع مستويات البطالة قد يكونا من نتائج التعقيدات التشريعية لممارسة الأعمال.وتابعت : إذا كانت هذه هي فلسفة البنك الدولي تجاه سهولة الأعمال فإننا نفخر بلا شك بأن تتصدر المملكة قائمة الدول التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل كبير لمزاولة الأعمال، وذلك من بين 190 دولة، فقد ذكر تقرير البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزا لتصل إلى المركز الـ 62 بينما تقدم الأردن 29 مركزا ليصل إلى المركز الـ 75 بفعل إصلاحات تهدف إلى بناء مزيد من التنوع الاقتصادي، فتصدر دول العالم في مجال التحسينات التي تمت في هذا المجال يؤكد أن التغيرات التشريعية التي تمت في المملكة وضعت في سياقها الصحيح تماما، ومن ذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. هذا النظام وإن كان ظاهره العدالة في ترسية العقود والفوز بالمنافسات الحكومية، إلا أن تقرير البنك الدولي يرصده كتغيير إيجابي نحو سلامة المنشآت الحكومية والبنى التحتية في البلاد ما يعد إصلاحا جوهريا في قدرة وصول أصحاب الأعمال إلى أعمالهم، فعدم الكفاءة في ترسية العقود يقود مثلا، إلى انهيارات في الجسور والطرق وتعطل الأعمال وبالتالي عدم قدرة أصحاب المحال التجارية على ممارسة أعمالهم طوال العام، وهو ما يضعف الناتج المحلي وبالتالي النمو، وعندها لا تسأل عن حجم البطالة.وأكدت : لهذا فإن تقرير البنك الدولي يرصد التغييرات التشريعية في البلاد وتأثيراتها في 12 مجالا ويقوم بقياس العمليات اللازمة للحصول على تصريح بناء، أو على توصيل الكهرباء، ونقل الملكية، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، أو حتى الانخراط في التجارة الدولية، وكذلك إنفاذ العقود، وقضايا الإفلاس.وختمت : ومن يراجع الأنظمة التي صدرت في المملكة خلال العام الماضي يدرك حجم المجهود الضخم الذي بذلته الحكومة، وهو ما يؤكد عزم المملكة على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي. هذه النتيجة لم تكن لتتحقق من دون "رؤية المملكة 2030" التي وضعت هذه المؤشرات العالمية نصب العين في سبيل الوصول إلى أهدافها، فبخلاف الأنظمة والتشريعات كانت الجهود تمضي قدما في تحسين منظومة الشباك الواحد لتسجيل الشركات بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص. هذه النتيجة التي أعلنها التقرير الدولي تجعل المملكة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، كما أشار بذلك وزير التجارة والاستثمار// يتبع //06:02ت م0007