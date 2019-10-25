وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أوامر ملكية هامة ودماء جديدة ) : الأوامر الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- يوم أمس الأول، وشملت تعيين وزير للخارجية، وتعيين وزير دولـة وعضو بمجلـس الـوزراء، وتعيين وزير لـلـنقل، ورئيس للهيئة السعودية للبيانات والـذكاء الاصطناعي ونائب للهيئة، وتعيين مدير لمركز المعلـومات الـوطني، وتعيين رئيس لمكتب إدارة البيانات الوطنية، تلك التعيينات الجديدة يمكن وصفها بالهامة والحيوية؛ ذلك أنها تصب في روافد التجديد المنشود إنفاذا لرؤية المملكة الطموح 2030 ، فتلك الـطاقات تمثل ضخا لـدماء جديدة في مفاصل العمل الحكومي ومن سماته التغيير لاستقبال تلك الرؤية.وأوضحت : أولئك الذين تم تعيينهم يمثلون مجموعة من الخبرات التي بإمكانها إحداث التجديد المطلوب في المستقبل الواعد الذي انعكست تفاصيله وجزئياته في بنود تلك الرؤية التي سوف تنتقل بها المملـكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة إلى مصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة من عمر تقدم الأمم والشعوب، وقد بدأت علامات ظهور تلك النقلة الهائلة في العديد من المرافق بما يؤكد أهمية الخطوات المتخذة في سبيل الأعمال المتجددة والطموحة، فالسياسة الخارجية للمملكة أوكلـت إلـى شخصية بارزة تتمتع بحصافة دبلـوماسية وقدرة فائقة علـى تبيان السياسة الحكيمة للمملكة إلى أمصار وأقطار العالم.وواصلت : والتعيينات الجديدة الأخرى تمثل منعطفا هاما نحو الوصول إلى تغيير جذري في أساليب العمل للوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة، والتغيير يقتضي ضخ تلك الدماء الجديدة في أساليب العمل المقبل وصولا إلى تحقيق ما رسمته رؤية المملـكة الـطموح بكل تفاصيلها وجزئياتها، والأسماء الجديدة تتمتع بقدرات نوعية تؤهلها لإحداث التغيير في هياكل العمل المنشود لترجمة ما تطمح لـه القيادة الرشيدة من الوصول بهذا الوطن المعطاء إلى أرفع وأرقى مراتب النهضة والتنمية والبناء ضمن خطط مدروسة من سماتها البارزة قيادة الوطن نحو مستقبل واعد ومتجدد.وختمت : الـطموحات الـعريضة الـتي تنشدها قيادة المملكة الـرشيدة ممثلـة في خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- اقتضت إصدار تلك الأوامر الكريمة لتضاف إلى أوامر سابقة من شأنها الرقي بأساليب النهضة المنشودة للمملكة بخطوات سريعة وذكية تسابق المملكة بها الزمن للوصول إلى الغايات المنشودة التي تصب كلها في أساليب التجديد والتغيير التي سوف تؤدي بطريقة مباشرة إلى ترجمة ما جاء في بنود رؤية المملكة وتحويلها إلى خطة عملية تتجدد بموجبها خطوات التنمية والبناء بطرائق طموحة ذات انسجام مع ما يحدث في العالم المتقدم من نهضة مرتبطة بمختلف الأسالـيب العلمية والتقنية الحديثة.// انتهى //06:03ت م0008