طرابلس 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، كلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج،أمام قمة سوتشى ،وتأكيده أن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي أدت إلى الانقسام، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى لعب دور مركزي في حل الأزمة،مؤكداً تمسكه بالسلام، مشيراً إلى مبادرته لعقد مؤتمر وطني يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.وأشارت الصحف إلى إستنكار مجلس النواب لتصريحات الرئيس التركي أردوغان بشأن حق بلاده التدخل في الشأن الليبي باعتبار ليبيا إرث أجداده وجغرافيتها جزء من الامبراطورية العثمانية،رافضا ما ورد بكلمة أردوغان ، ونؤكد على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية.ونوهت إلى تصريحات مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، إنه لا يمكن تنظيم مؤتمر برلين حول ليبيا في غياب البلدان المجاورة لها، مشيراً إلى رفض بعض أعضاء مجلس الأمن تعيين مبعوث إفريقي أممي مشترك، مؤكداً رغبة الاتحاد الأفريقي، في أن يكون جزءا من عملية السلام في ليبيا إلى جانب الأمم المتحدة.وعرجت الصحف على لقاء وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي مع سفيري الولايات المتحدة الأميركية لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، وتونس دونالد بلوم، وتم بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مجدداً حرص تونس على التواصل مع مختلف الفرقاء الليبيين لحثهم على إيقاف الاقتتال والعودة إلى المسار السياسي.// انتهى //09:37ت م0013