إسلام آباد 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تحسن مستوى باكستان من حيث الأنشطة التجارية وفقاً لتقييم البنك الدولي.واهتمت بتوقيع باكستان والهند على اتفاق لفتح ممر "كارتاربو" الحدودي رغم التوتر بين البلدين بسبب إقليم كشمير.وتناقلت دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ قراراتها حول كشمير.وتابعت تطورات الوضع السياسي حيث تعتزم أحزاب المعارضة قيادة مسيرة احتجاجية في باكستان نهاية الشهر الجاري.وتطرقت إلى عزم الولايات المتحدة الأمريكية ضخ استثمارات بقيمة مئة مليون دولار في باكستان.أفغانياً تناقلت صحف باكستان نجاح القوات الأفغانية في استعادة السيطرة على مقاطعة دهانا جوري بإقليم بغلان شمال البلاد.// انتهى //09:40ت م0014