سكاكا 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسشهدت الليلة الثانية من ليالي مهرجان الجوف الشبابي "شباب توك" عدداً من الفعاليات المختلفة، بحضور جمع غفير من الزوار.واستمرت فعاليات منافسات الألعاب الإلكترونية والشعبية باستقبال الزوار وتفاعل حضور المهرجان مع العروض الشعبية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف .كما قدم مسرح الطفل الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب الحركية و تقديم نماذج من مواهب الأطفال وسط تفاعل و تشجيع من الجمهور.// انتهى //09:55ت م0015