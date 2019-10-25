ثقافي / مهرجان الجوف الشبابي يواصل فعالياته الثقافية والترفيهية
الجمعة 1441/2/26 هـ الموافق 2019/10/25 م واس
سكاكا 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس
شهدت الليلة الثانية من ليالي مهرجان الجوف الشبابي "شباب توك" عدداً من الفعاليات المختلفة، بحضور جمع غفير من الزوار.
واستمرت فعاليات منافسات الألعاب الإلكترونية والشعبية باستقبال الزوار وتفاعل حضور المهرجان مع العروض الشعبية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف .
كما قدم مسرح الطفل الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب الحركية و تقديم نماذج من مواهب الأطفال وسط تفاعل و تشجيع من الجمهور.
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09:55ت م
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