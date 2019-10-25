القاهرة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اللقاء الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش القمة الإفريقية الروسية بمدينة سوتشي الروسية.ونشرت في الإطار ذاته تشديد الرئيس السيسي على أن إقامة سد النهضة الإثيوبي يجب أن تتم في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب، وتأكيده أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شرّيان تعاون وإخاء وتنمية.وسلطت صحف الجمعة الضوء على رفض المتظاهرون اللبنانيون تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون، من أن النظام القائم لن يتغير بالمظاهرات التي تجرى في الساحات وإنما من خلال المؤسسات الدستورية.ونقلت تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش سيدخل العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام، وأن شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي وأن عملية الكرامة صارت رمزًا للوطنية داخل ليبيا وخارجها.وواكبت صحف مصر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قرية ظهر العبد جنوب غرب جنين، واعتقال قوات الاحتلال 7 فلسطينيين بالضفة الغربية.// انتهى //10:18ت م0016