روما 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسوقع زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر ،اليوم، قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.ووقع الزلزال في الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا (0431 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا في البحر، قبالة بلدة سكاليا، في الساحل الغربي من منطقة كالابريا، حسب معهد الجيوفزياء الإيطالي "آي.إن.جي.في".وقالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان إن "السكان شعروا بالزلزال ، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للسكان أو الممتلكات".// انتهى //10:25ت م0018