طوكيو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسانخفضت أسعار النفط اليوم ، لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها من ارتفاع امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا أي ما يعادل 0.3 % إلى 61.49 دولار للبرميل.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 % إلى 56.02 دولار للبرميل.// انتهى //10:27ت م0019