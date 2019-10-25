بيروت 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمشاورات الجارية بين الفرقاء المعنيين لإيجاد صيغة حل ترضي المتظاهرين المحتشدين في معظم المناطق اللبنانية المطالبين باستقالة الحكومة في حين يجري الحديث على وضع التعديل الوزراي على طاولة البحث.وأشارت صحف الجمعة إلى حث الممثلة الخاصة للأمین العام للأمم المتحدة في العراق جینین ھینیس بلاسخارت أمس الحكومة العراقية على السماح بالاحتجاجات السلمية، والنظر بشكل إيجابي تجاهها داعيةً القوات الأمنية العراقية، والمتظاهرين، إلى التصرف بما یتماشى مع القانون.وأخبرت عن تحذير وزير الدفاع الأمركيي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي في بروكسيل أمس من أن تركيا تسير في الاتجاه الخطأ من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في منطقة آمنة هناك.وأوردت تأكيد البيان الختامي الصادر عن القمة الروسية ـ الإفريقية أمس اتفاق روسيا والدول الإفريقية على مواجهة الإملاءات السياسية وابتزاز العملات عند تنفيذ التجارة الدولية والتعاون الإقتصادي.وتطرقت صحف لبنان إلى طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر في إطار مساعيه لضمان انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي.// انتهـى //10:40ت م0020