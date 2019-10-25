القاهرة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر713 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 01ر0 % ليسجل مستوى 67ر14206 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 72ر0 % ليبلغ مستوى 88ر530 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 6ر0 % ليبلغ مستوى 5ر1406 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 7ر7 مليار جنيه من خلال تداول 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4ر76 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 7ر17%، والعرب على 9ر5%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 4ر37 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 7ر15 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //10:45ت م0021