الخرطوم 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن ملتقى قمة سوتشي يمثل نقطة انطلاقة قوية للعلاقات الروسية الأفريقيةفي كافة المجالات، موضحا أن الإرث الكبير لهذه العلاقات يمثل سنداً كبيراً لتطويرها بما يخدم تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لكل الأطراف.وركزت على شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ،أمس، غارات جوية على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مناطق متفرقة بمحافظتي صعدة وحجة شمال البلاد.وأشارت إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي أمس ، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 13 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بزعم وجود أسلحة ووسائل قتالية في قضاء نابلس.ولفتت الانتباه إلى طرح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور رسميا على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس اقتراحها بإقامة منطقة أمنية دولية في شمال سوريا.ونقلت عن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمس قوله إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحادالأوروبي.// انتهى //11:03ت م0022