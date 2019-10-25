طرابلس 26 صفر1441 هـ الموافق25 اكتوبر 2019 م واسجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إدانتها الشديدة لاستهداف الأطقم الطبية والمرافق الصحية والعاملين بالقطاع.وقال مسؤول المكتب الإعلامي بالبعثة جان العلم في تصريحات صحفية له اليوم "إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتلقَ أية إحداثيات للمستشفيات الميدانية، وبالتالي لم تشارك مثل هذه المعلومات مع أي طرف، مؤكدًا أن البعثة تجدد إدانتها الشديدة لاستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، وتذكر أن مثل هذه الهجمات محرَّمة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".// انتهى //11:06ت م0024