رام الله 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على هدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري برام الله، وإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بإعادة بنائه من جديد.وسلطت الصحف الضوء على دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، هولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تتناسب مع مواقفها الصلبة الداعمة لحل الدولتين لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة فيما يخص الاستيطان.وأوردت صحف فلسطين مطالبة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بالاستمرار في إثارة ما تقوم به إسرائيل من تخريب ممنهج للبيئة في الأراضي العربية المحتلة، أمام المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.ونشرت إعلان الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائهما في وقت سابق ، في سوتشي بروسيا، على ضرورة الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة.// انتهى //11:10ت م0025