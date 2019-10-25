الباحة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" مبلغ 430.200 ريال لشهر صفر في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية.وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1434 يتيماً ويتيمة موزعين على 453 أسرة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية، يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.// انتهى //11:19ت م0026