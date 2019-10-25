نواكشوط 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن القمة الإفريقية الروسية الأولى ستعطي دفعًا قويًا للعلاقات الروسية الإفريقية، وستساهم في إقامة جسر متين من التعاون البناء بين الطرفين خدمة للمصلحة المشتركة.وأضاف الرئيس الغزواني في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الروسية الأولى في مدينة سوتشي الروسية يوم أمس، وأوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء، أن إفريقيا تعمل جاهدة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، كما هو واضح من تفعيلها مؤخرًا لمنطقة التبادل الحر الإفريقي، تمهيدًا للاندماج الاقتصادي القاري المنشود.وتطرق إلى أن روسيا وأفريقيا تشتركان في السعي إلى بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، أكثر عدلاً وتوازنًا، وإلى إقامة نظام نمو مستدام، وأنهما تشتركان في مساندة القضايا العادلة وفي الوقوف بحزم ضد مختلف أشكال العنف والإرهاب.// انتهى //11:40ت م0027