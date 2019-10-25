تونس 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المشاورات السياسية الجارية في تونس بين أحزب سياسية قصد تشكيل الحكومة، مشيرة إلى صعوبة هذه المهمة في ظل التباين الكبير بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة.وأوردت في الشأن المغاربي، تصريح مبعوثة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري بأن الرأي لدى المجتمع الدولي يتجه نحو تأجيل مؤتمر برلين.وواكبت صحف الجمعة عربيا، تواصل الاحتجاجات في الشارع اللبناني رغم مساعي الحكومة إلى احتواء الاحتجاجات، وإعلان الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده فتح حوار بناء مع المحتجين.وتطرقت في موضوع آخر، إلى دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك إلى تحرك دولي فعال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت في الملف العراقي، إلى إعلان وزارة الداخلية العراقية أمس حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات اليوم الجمعة وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.دوليا كتبت صحف تونس عن إنهاء الاتحاد الأوروبي الجدل الدائر حول " البريكسيت" بتأييده خروج بريطانيا من حيث المبدأ دون تحديد مهلة زمنية واضحة تلزم المملكة بتاريخ معين لحل أزمتها السياسية.// انتهى //12:36ت م0033