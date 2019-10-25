نواكشوط 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، بمكتبه بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس، وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية الموريتانية عساف بن سالم أبو اثنين وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية .وفي مستهل الاستقبال رحب معالي الوزير الأول بالوفد، مشيداً بالعلاقات التي تجمع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشقيقتها المملكة العربية السعودية.من جانبه أعرب عساف بن سالم أبوثنين عن شكره وتقديره لجمهورية موريتانيا قيادة وشعباً على ما وجده من حسن استقبال، متمنياً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني.وأكد عساف أبو اثنين أن المملكة تقدر عالياً الدور الكبير الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في التعاون الثنائي مع المملكة.وأوضح في تصريح صحفي بعد الاستقبال أن زيارة وفد مجلس الشورى لجمهورية موريتانيا تأتي في إطار تنمية الصداقة بين مجلس الشورى بالمملكة والجمعية الوطنية الموريتانية.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا هزاع بن زبن بن ضاري المطيري ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية السعودية الأستاذ أحمدي ولد حمادي وعدد من أعضاء اللجنة// انتهى //12:36ت م0034