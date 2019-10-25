الرباط 26 صفر 1441 ه موافق 25 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشاركة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ممثلا للعاهل المغربي الملك محمد السادس في أعمال القمة الأولى "روسيا-إفريقيا"،التي انطلقت أمس بمدينة سوتشي، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.واهتمت باستقبال الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، بقصر قرطاج لرئيسي البرلمان المغربي الحبيب المالكي وحكيم بنشماش،بمناسبة حفل تنصيبه رئيسا للجمهورية.وواصلت الصحف مواكبتها للتطورات الملاحقة في لبنان، لافتة إلى رفض المتظاهرين اللبنانيين تحذيرات الرئيس ميشال عون، من أن النظام القائم لن يتغير بالمظاهرات التي تجرى في الساحات وإنما من خلال المؤسسات الدستورية.وأشارت الصحف إلى استمرار المشاورات بين الفرقاء المعنيين لإيجاد صيغة ترضي المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة اللبنانية.وتابعت التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، وتناقلت تحذيرات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في بروكسيل، من أن تركيا تسير في الاتجاه الخطأ من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في منطقة آمنة شمال سوريا .وفي الشأن الفلسطيني أخبرت الصحف عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وحملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.// انتهى //12:47ت م0037