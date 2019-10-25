بيروت 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واستواصل الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية لليوم التاسع على التوالي فيما سجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسية في مناطق بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن القوى الأمنية عملت على إعادة فتح بعض الطرق في بعلبك بالبقاع اللبناني وطريق الجنوب التي تربطه بالعاصمة بيروت.وسُجلت بالمقابل مناشدات من النقابات المعنية لفتح الطرقات ولو جزئياً، من أجل نقل المواد الأساسية الحياتية، كالطحين والمحروقات والأدوية.//انتهـى//12:49ت م0038