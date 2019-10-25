نيروبي 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسلقي 29 شخصًا مصرعهم في كينيا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد .وأفادت وكالة الأنباء الكينية اليوم، أن قرابة 12 ألف شخص شردوا، ونفق نحو 10 آلاف رأس من الماشية جراء الفيضانات التي ضربت بوجه خاص شمال وشرق البلاد.وحذرت إدارة الأرصاد الجوية بالبلاد من توقع المزيد من هطول الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى غزارة الأمطار ستصل إلى ذروتها في نوفمبر المقبل.// انتهى //12:51ت م0039