مسقط 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم أعمال المؤتمر العماني الثاني والعشرون للأذن والأنف والحنجرة والملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للأذن والأنف والحنجرة الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس والخدمات الطبية بقوات السلطان المسلحة والجمعية السعودية للأذن والأنف والحنجرة، بالعاصمة العمانية بمسقط ، بمشاركة عدد من رؤساء الجمعيات الروابط الطبية الخليجية والعربية بالإضافة إلى 300 مشارك من الفئات الطبية والطبية المساعدة من داخل وخارج سلطنة عمان.ويناقش المؤتمر مختلف التطورات في علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة والعنق بمشاركة نحو 70 متحدثاً من أكثر من 23 دولة.ويستعرض المؤتمر خلال يومين أكثر من ٨٠ ورقة عمل ملصقا علميا ونقاشات علمية يتخللها حلقات عمل حول أمراض العنق والرقبة والرأس وعلاجها ومنها الأورام بمختلف أنواعها الحميدة والخبيثة، ومستجدات زراعة القوقعة وعلاج أمراض الأذن وعمليات التأهيل بعد زراعة القوقعة، وعمليات جراحة الأذن الوسطى.كما يسلط المؤتمر الضوء على جراحات ومناظير الأنف وقاع الجمجمة، وأمراض السمع والتخاطب، وجراحة تجميل الأنف، ومناظير الغدد اللعابية، وتأهيل السمع والنطق والبلع.// انتهى //13:01ت م0040