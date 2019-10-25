لندن 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى انتخابات عامة في بريطانيا في 12 ديسمبر، واصفة إياها أنها الطريق الوحيد لإنهاء حالة الجمود في أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج لموافقة حزب العمال المعارض.وأفادت الصحف بربط زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين موافقته على دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، باستبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.وأشارت إلى أن اتفاق الانسحاب الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي قد لا يكون مثاليا لكنه أفضل من ذلك الذي توصلت إليه تيريزا ماي، كما أن معظم نواب البرلمان يدعمونه.وأرجعت الصحف السبب في أزمة اتفاق جونسون إلى أن مجلس العموم ليس به عدد كاف من النواب الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يجعل إجراء انتخابات مبكرة حاجة ملحة لانهاء الأزمة.وكشفت الصحف بأن الاتحاد الأوروبي سيبحث اليوم تأجيلاً‭ ‬آخر لخروج بريطانيا منه، بعد أن دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتخابات لكسر جمود الحياة السياسة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.وسلطت الصحف الضوء على أسباب الحادث الذي صدم المجتمع البريطاني بعد اكتشاف جثث 39 قتيلا صينياً في شاحنة تبريد بمقاطعة إسيكس جنوب شرقي البلاد، والتحقيقات الجارية لمعرفة أسباب الحادث.// انتهى //13:16ت م0042