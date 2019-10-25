غوما 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسانعقد بعاصمة الكونغو الديمقراطية غوما، اجتماع إقليمي حول القضاء على الجماعات المسلحة، بحضور قادة جيوش رواندا و بوروندي و أوغندا و تنزانيا.وتمحور الاجتماع حول طرٌق تأمين منطقة البحيرات الكبرى.وقال المتحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية الجنرال ليون ريشاركاسونغا "إن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى حول القضاء على الإرهاب والجماعات المسلحة، ووضع خطط إستراتيجية من أجل إحلال السلام بين الدول المجاورة".// انتهى //13:49ت م0044