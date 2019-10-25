تبوك 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ،تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء هذا اليوم , وتشمل محافظتي أملج والوجه.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:52ت م0045