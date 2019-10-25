نجران 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة تعليم نجران ممثلةً بإدارة الجودة وقياس الأداء أمس، بالتعاون مع التثقيف الصحي بمستشفى نجران العام الجديد ، حملةً توعوية بعنوان "لا تنتظري افحصي الآن"، وذلك بقاعة إدارة تقنية المعلومات.وهدفت الحملة إلى نشر الثقافة التوعوية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، والحث على الفحص الدوري والمبكر من خلال استعراض تقنية الماموجرام الإشعاعي والرقمي ودورها في الكشف عنه، وأسباب الأورام السرطانية، وأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وكيفية تكوين صورة الثدي بالأشعة السينية.ويعد سرطان الثدي بحسب دراسة قدمتها المشاركات في الحملة هو الأكثر شيوعاً في المملكة ، والثاني بعد سرطان الرئة على المستوى العالمي.// انتهى //13:54ت م0046