المدينة المنورة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أمطاراً متوسطةً على المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وبدر وينبع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية بمشيئة الله.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.// انتهى //14:57ت م0061