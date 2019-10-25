المدينة المنورة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسزار القنصل العام الفرنسي لدى المملكة مصطفى مهراج, والقنصل التجاري حسين مرشد أمس, شركة "رؤى المدينة" القابضة بالمدينة المنورة ، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن محمد التلمساني.وتضمنت الزيارة التعرف على مشاريع "رؤى المدينة" القابضة التي تحتضن أكبر مشروع ضيافة في العالم بمساحة 1.6 مليون متر مربع, حيث يجري حالياً إعداد المخطط العام للمشروع بالتعاون مع شركات عالمية مرموقة، بالإضافة إلى مستشارين وخبراء عالميين متخصصين في مجالات الفندقة والضيافة والنقل وحركة الحشود, وذلك في جميع القطاعات السكنية والترفيهية والتجارية والتسويقية, إضافة إلى عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة.كما جرى خلال الزيارة عرض مشروع دار الهجرة "سابقاً", الذي يبعد عن المسجد النبوي الشريف بمسافة لا تزيد عن 4 كيلو مترات, حيث يمثل المشروع منطقة تحول عمراني كبير تليق بالمدينة المنورة وأهلها وزوارها الكرام.ورحب المهندس التلمساني بالقنصل العام والوفد المرافق معه، مثمناً زيارتهم للشركة التي تأتي في إطار الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين والحرص المتبادل على تطوير الاستثمار وتبادل الآراء ذات المعايير العالمية، مبيناً أن شركة "رؤى المدينة" القابضة هي إحدى مبادرات صندوق الاستثمارات العامة التي تتضمن أحد أهم المشاريع التنموية العملاقة في المملكة.من جهته أفاد القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج أن الزيارة تأتي للتعرف على مشاريع شركة "رؤى المدينة" القابضة وما تقدمه من منظومة أعمال ومشاريع مختلفة, وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى جذب الاستثمار وتسهيل طرق التعاون والمضي قدماً نحو تطوير العلاقات الاستثمارية.يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن تأسيس شركة "رؤى المدينة" وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رؤى المدينة 1.6 مليون متر مربع مشتملة على منظومة متكاملة من الأعمال والمشاريع المختلفة في عدد من المجالات المتنوعة "الفندقية والتجارية والسكنية"، بالإضافة إلى تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف الهادفة لتعزيز النواحي الدينية والثقافية والتاريخية وكذلك المحتوى المحلي للمدينة المنورة ، كما تسعى "رؤى المدينة" لعقد شراكات إستراتيجية مع المطورين كافة.// انتهى //14:57ت م0062