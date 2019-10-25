نجران 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التربية الخاصة ، أمس, دورة تدريبية بعنوان "اضطراب فرط الحركة ADHD", وذلك بمركز التدريب التربوي.واشتملت الدورة التي قدمتها مدربة صعوبات التعلم وبرنامج يسير التعليمي هالة الشرمان بحضور 20 متدربة، على عدد من المحاور منها الخصائص المعرفيّة واللغوية والحركية لصعوبات التعلم الناتج عن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، ومفهوم اضطراب ADHD، وأنواعه، وأسبابه، وأعراضه، وطرق علاجه، ونصائح لإدارته لتحسين نواتج التعلم.// انتهى //14:58ت م0063