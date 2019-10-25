نجران 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران أمس، برنامج "نادي أجيال الشبابي" لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بمقر اللجنة في حي المخيم بمدينة نجران.واشتمل البرنامج على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية والمهارات الرياضية, التي تنمي قدرات الطلاب وتطور مهاراتهم.يذكر أن البرنامج يأتي ضمن المناشط والفعاليات, التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.// انتهى //14:59ت م0064