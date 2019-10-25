عرعر 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأطلق معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس, أولى فعاليات برنامج "القائد الأكاديمي", الذي تنظمه عمادة تطوير التعليم الجامعي بمدينة عرعر, بمشاركة قيادات الجامعة, وعدد من أعضاء هيئة التدريس.وأوضح معالي مدير الجامعة أن البرنامج يُعقد ضمن مشروع الجامعة لتطوير مهارات القيادات الأكاديمية، وسعيها نحو تمكين الكفاءات الشابة من شغل المناصب القيادية، لافتاً الانتباه إلى أن أهمية البرنامج تأتي من مواكبته للاتجاهات الحديثة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، التي تقود جميع القطاعات الحكومية، منها مؤسسات التعليم العالي، نحو مسارات جديدة لمستقبل أكثر تنافسية وحيوية لمجتمعنا المحلي، والحاجة المحلية والعالمية المتزايدة لوجود قيادات أكاديمية فعالة وقادرة على قيادة التحول في الجامعات السعودية.فيما أوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى تأهيل القيادات لإدارة وقيادة المؤسسات الأكاديمية بكل فاعلية، بالإضافة إلى تطوير الممارسات القيادية من خلال المعرفة العميقة بالقدرات الذاتية، وكذلك تمكين المشاركين في البرنامج من استشراف المستقبل وتحدياته في التعليم الجامعي، وتنمية المهارات القيادية عبر التدريب المباشر والمزاملة واستلهام الخبرة.// انتهى //15:01ت م0065