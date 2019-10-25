اجتماعي / نادي حي 14 بعرعر ينظم حملة توعوية عن سرطان الثدي
الجمعة 1441/2/26 هـ الموافق 2019/10/25 م واس
عرعر 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس
نظم نادي حي المتوسطة الرابعة عشر بعرعر أمس، حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ،وذلك في مقر النادي.
واستهدفت الحملة منسوبات الإدارات النسائية، واشتملت على ركن و عرض مرئي للتثقيف والتوعية بأهمية الفحص الذاتي, وكيفية الكشف المبكر وتناول الأطعمة التي تقي من الإصابة وأهمية ممارسة الرياضة والمتابعة المستمرة بعمل فحص الماموجرام.
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15:02ت م
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