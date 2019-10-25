عرعر 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنظم نادي حي المتوسطة الرابعة عشر بعرعر أمس، حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ،وذلك في مقر النادي.واستهدفت الحملة منسوبات الإدارات النسائية، واشتملت على ركن و عرض مرئي للتثقيف والتوعية بأهمية الفحص الذاتي, وكيفية الكشف المبكر وتناول الأطعمة التي تقي من الإصابة وأهمية ممارسة الرياضة والمتابعة المستمرة بعمل فحص الماموجرام.// انتهى //15:02ت م0066