جدة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسعقدت المنظمة العربية للسياحة, أمس, جلسة عمل مع شباب المملكة, بهدف الاطلاع على مشروعاتهم السياحية واحتضانها, ضمن برنامج ريادة الأعمال الخاص بالمنظمة.وأوضح المتحدث الرسمي الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي, أن جلسة الاطلاع على مشروعات الشباب الطموح في المجالات السياحية جاءت انطلاقاً من دور المنظمة في تنمية وتطوير الشباب لينخرطوا بالعمل في المجال السياحي, مشيراً إلى أن المنظمة وضعت خطة عمل لمشروع حاضنات الأعمال العربية للمشروعات السياحية, بهدف دعم شباب الوطن العربي ليكونوا قادة لأحد أهم المصادر الاقتصادية على ميزانيات الدول.وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي بناءً على الاتفاقية الموقعة فيما بين المنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال ريادة الأعمال للمشروعات السياحية, التي وقعت برعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بشهر يوليو الماضي عام 2018م أثناء اجتماعها بالمملكة في محافظة جدة.وبين أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتنمية الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية التي تحتاج إلى تمويل وتطوير أو أصحاب المشروعات القائمة التي تحتاج إلى تطوير وزيادة المنافسة على المستويين العربي والدولي، مشيراً إلى أن حاضنات الأعمال للمشروعات العاملة في القطاع السياحي تختص في تطوير ورعاية المنشآت الريادية العاملة في المجال السياحي لفترة تتراوح بين 9 أشهر إلى عامين من خلال مدها بالخبرات المطلوبة وخطط العمل الواجب تنفيذها وتسهيل وصول المنشآت المنتسبة لها إلى مصادر التمويل المختلفة وتسهيل الاستثمار في هذه المنشآت.وأضاف أنه يمكن للحاضنات نفسها المشاركة في الملكية لهذه المنشآت لتخريجها بأفضل مقومات نجاح ممكنة لمواجهة السوق لتكون قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن ملامح المشاركة بالبرنامج يجب أن تمر بعدة مراحل تشمل التقدم لبرنامج المنظمة للريادة الأعمال ومن ثم التوصية باحتضان المشروع إذا أثبت جديته وواقعيته للتنفيذ ووجود دراسة جدوى اقتصادية أولية له واجتياز معايير قبول المشروع ومن ثم اجتياز المقابلة الشخصية.وأكد أن أولويات الاهتمام للبرنامج ستتعلق بالمشروعات غير التقليدية والتراثية والحرفية وأيضا المهارات التي يحتاجها السوق من شركات سياحية وتنفيذ برامج وخدمات, بالإضافة للخدمات المساندة والمجالات التي تحتاج إلى تطوير مستمر مثل برامج التقنية وأنظمة المعلومات، موضحاً أن المتقدم للانتساب لهذا البرنامج للمنظمة سيخضع لـ 3 مراحل وذلك بعد اتفاق المنظمة العربية للسياحة مع الجهة المعنية بالسياحة في بلده والممثلة بوزارة أو هيئة السياحة ومن ثم مرحلة التأهيل للمشروعات ثم المرحلة النهائية وهي الاحتضان.ولفت الانتباه إلى أن المنظمة تتبنى هذا البرنامج لما له من مردود إيجابي على صناعة السياحة بشكل خاص بما يمكنه من تأهيل جيل جديد من الشباب يكون قادر على قيادة الدفة مستقبلاً لهذه الصناعة الكبرى ولما له من مردود اقتصادي مباشر على شعوب الدول العربية مما ينمى مجتمعاتها المحلية ويثري قاعدتها، موضحاً أن المنظمة العربية للسياحة تتوقع بنهاية عام 2020 سيصل حجم الاستثمار في المجالات السياحية على امتداد الوطن العربي بحدود 323 مليار دولار .// انتهى //15:06ت م0067