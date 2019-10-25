الطائف 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع, شوائب وعوائق ترابية من عبارات تصريف مياه السيول، شملت 50 عبارة ، بالإضافة إلى قنوات ومناهل التصريف الفرعية.وجرى إزالة أكثر من 180 طنًا من الأتربة والعوائق, التي تشمل الصخور وأغصان الأشجار والطين والتجمعات المائية, التي تشكلت عقب الأمطار والأخيرة التي شهدتها المحافظة.وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل أعمال النظافة لمسارات العبارات وصيانتها من خلال الفحص الكامل من المداخل وحتى المخارج ، ورفع الاتربة والأشجار والمخلفات التي جرفتها السيول والأمطار للعبارات.وبينت الوكالة أن خطتها لهذا العام تأتي بالتعاون مع الوكالات والبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى ومعالجتها بشكل فوري، بالإضافة إلى نشر فرق ميدانية لمتابعة الحالات.// انتهى //15:13ت م0068