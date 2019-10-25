الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واساختتم المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، الدورة القضائية لأصحاب الفضيلة قضاة أفريقيا , في مبنى المؤتمرات بالجامعة بحضور معالي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان, وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا، والقضاة المشاركين بالبرنامج التدريبي وعدد من المسؤولين بالجامعة.وافتتح الحفل نيابة عن معالي مدير الجامعة, عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالسلام السليمان رحب نيابة عن معالي المدير, بمعالي الشيخ وسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان، مبيناً دور المعهد الريادي في تأهيل القضاة عن طريق هذه الدورات التدريبية.من جانبه تحدث معالي الشيخ الفوزان عن واجب القضاة في تحكيم شرع الله والتحاكم إليه، ودورهم في الدعوة إلى الله، ونقل ما تعلموه إلى بلادهم.عقب ذلك ألقيت كلمة الوفد ألقاها نيابة عنهم رئيس الوفد القضائي الأفريقي شكر فيها الجامعة ومنسوبيها على الجهود المثمرة التي بذلت طيلة البرنامج وعلى ما اشتملت عليه من زيارات للمحاكم بالمملكة والالتقاء بأصحاب الفضيلة القضاة.// انتهى //15:16ت م0069