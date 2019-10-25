جدة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسعقدت جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة بجدة أمس، اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أحمد العبيكان, وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية, ومندوب مركز التنمية الاجتماعية.وافتتح الاجتماع بكلمة رئيس الجمعية رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، داعياً الله أن يسددهم لتحمل أعباء العمل الخيري، موضحاً أن العمل الخيري يزداد تنظيماً وخاصة أنه يضم نخبة من الخيّرين الذين أفنوا أعمارهم في دعم الأعمال الخيرية التي حظيت فيه الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة بالدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وسمو أمير منطقة مكة المكرمة ممثلة في التنمية الاجتماعية.واستُعرضت ميزانية الجمعية للعام 2019م، والموازنة التقديرية لعام 2020م, ونوقشت الميزانية من قبل أعضاء الجمعية العمومية واعتمادها.بعد ذلك عرض مندوب مركز التنمية الاجتماعية أسماء المرشحين لمجلس إدارة "جمعية الشيخوخة" للفترة المقبلة, كما جرى إجراء عملية الانتخاب والتصويت لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، ثم أعلن مندوب التنمية الاجتماعية أسماء أعضاء المجلس الجديد بعد التصويت عليهم.وفي ختام الاجتماع, استعرض العبيكان منجزات مجلس الإدارة السابق وما تحقق من أهداف بجهود أعضائها وحرصهم وتحملهم مسؤولية قيامها، مقدماً الشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء كبير وإنجازات أسهمت في تطوير وتقدم خدمات الجمعية.// انتهى //15:22ت م0070