جيزان 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة تقنية المعلومات أمس، دورة تدريبية عن "أمن الحوسبة السحابية" استهدفت شاغلي الوظائف الإدارية، وذلك بمركز الحد الجنوبي بمقر الإدارة في مدينة جيزان.وهدفت الدورة التي قدمها إبراهيم بن محمد حكمي ، إلى تعريف المشاركين بمفهوم الحوسبة السحابية وأسباب تسميتها ، و السياسات والتقنيات والضوابط لحماية البيانات المنتشرة والتطبيقات والبنية التحتية المرتبطة بها ، بالإضافة لأبرز نقاط قوة الحوسبة السحابية والمفاهيم الخاطئة ومناقشة مزاياها ونقاط ضعفها.وتأتي الدورة في إطار سعي الإدارة لزيادة الوعي التقني لمنسوبيه والتعريف بأهمية الوعي بأمن المعلومات وحماية البيانات التي يتم تخزينها بشكل متزايد في هذه السحابة، كما تأتي منسجمة مع خطة وزارة التعليم نحو التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //16:52ت م0083