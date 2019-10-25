جدة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنظمت كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز أمس, حفلاً بمناسبة حصولها على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا"، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد, وذلك على هامش المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بمدينة جدة.وأكد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في كلمة له خلال الحفل، أن كلية طب الأسنان من الكليات الرائدة وحصلت على اعتماد "كودا" العالمي بكل كفاءة واستحقاق ، والجهود التي بذلتها الكلية في خدمة التعليم الطبي تنم عن حرص القائمين عليها للارتقاء بها محلياً وإقليمياً وعالمياً في كل المجالات التعليمية والبحثية والتشخيصية والعلاجية ، فضلاً عن الإسناد إلى أحدث النظم التقنية في تنفيذ هذه المهام.وأعرب اليوبي عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز الحافز للمزيد من البذل والعطاء للمزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العالمية ، موجهاً شكره لكلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي عميداً ووكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تعليمية وغير تعليمية من الإداريين والفنيين على هذه الجهود التي أهلت الكلية للحصول على هذا الاعتماد العالمي.وبدوره أفاد عميد كلية طب الأسنان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الغني بن إبراهيم ميره، بأن حصول الكلية على هذا الاعتماد يُعد فخراً واعتزازاً بما وصل إليه التعليم الجامعي بشكل عام وكلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بشكل خاص من مكانة متقدمة.وأشار الدكتور عبدالغني ميره إلى أن كلية طب الأسنان بذلت جهداً كبيراً لتحصل على الاعتماد الأكاديمي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا" لاعتماد برامج طب الأسنان، حيث أن هذا الإنجاز مهم جداً في تجويد العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة ولكل أعضاء ومنسوبي هذه الكلية الذين حققواً سبقاً عالمياً ليس على مستوى المملكة، وإنما على مستوى العالم.واستعرض ميره ، تاريخ إنشاء كلية طب الأسنان بالجامعة ، وتطور مخرجاتها ، التي تعتمد الكلية في مبادئها على استخدام أحدث الطرق العلمية في التدريس واستخدام المناهج العلمية المتطورة والبحث العلمي الدقيق من أجل تخريج أطباء أسنان بمعايير عالمية.وفي ختام الحفل ، جرى تكريم الداعمين لمسيرة النجاح بكلية طب الأسنان ، والتقاط الصور التذكارية مع معالي مدير الجامعة والحضور من ممثلي كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي.// انتهى //16:52ت م0084