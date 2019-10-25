القطيف 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسينظم وحدة الخدمات الإرشادية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، أمس, ورشة عمل بعنوان "قواعد السلوك والمواظبة", بحضور مدير مكتب تعليم القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط، ومدير إدارة الوحدات الإرشادية بالمنطقة الشرقية سعيد القحطاني، ورئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف غنام الغنّام.واستهدفت الورشة، التي قدمها مشرف وحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف صلاح بن محمد آل مطر، وكلاء المدارس والمرشدين الطلابيين، حيث تناولت الورشة عددًا من المحاور ، تتضمن التعريف باللائحة وقواعدها، والتعريف بالمصطلحات، وأهداف الدليل، والانضباط السلوكي، واستمارة السلوك والمواظبة، ومسؤوليات الأسرة الوقائية، والتعريف بحقوق الطالب، إضافة إلى استعرض الأساليب التربوية للتعامل مع الطلاب، ومراعاة خصائص النمو عند التطبيق، والجانب الوقائي، والتوعية بالقواعد والمسؤوليات حيالها، وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة.وفي ختام الورشة جرى تسليم المشاركين في الورشة شهادات الحضور .// انتهى //16:53ت م0085