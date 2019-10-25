أملج 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج أمس, محاضرة توعوية لطلاب الكلية الجامعية بأملج، ضمن أعمال حملة السلامة "وعيكم .. نجاة", التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة.وتطرقت محاور المحاضرة للسلامة الكهربائية والحرائق ومبادئ الإطفاء وأنواع الطفايات اليدوية وطرق استخدامها ومخاطر الأمطار والسيول وضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية، كما جرى عرض مقطع مرئي توعوي عن مخاطر الكهرباء والسيول.// انتهى //17:03ت م0088