الدمام 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنقل وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال, تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وصاحب السمو الملكي الأمير ‏أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، إلى أسرة محمد بن نمشان أحد منسوبي الإمارة، في وفاة شقيقته، وذلك بمنزل الأسرة أمس.وعبّر الدكتور البتال عن خالص التعزية والمواساة لوالد الفقيدة نمشان بن مبارك بن نمشان، وزوجها ولجميع أفراد عائلتها، سائلاً الله لها المغفرة والرحمة ولذويها الصبر والسلوان.من جهتهم عبر ذوو الفقيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه، على تعزيتهم ومواساتهم، ولوكيل الإمارة، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم.// انتهى //17:11ت م0089