الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً السبت على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكه منافسات البطولة الآسيوية للتنس فئة التي يستضيفها الاتحاد السعودي للتنس بمشاركة ٣٦ لاعباً، يمثلون منتخبات الكويت والأردن وهونج كونج وباكستان والهند وسيرلانكا واليمن ولبنان ولاعبين من جنسيات كندية و أمريكية وبريطانية وإسبانية وسويسرا, حيث يجيز النظام مشاركة اللاعبين الأجانب المقيمين في الدول الآسيوية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي للتنس.و رحب رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي باسم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومساعده معالي الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، بلاعبي المنتخبات المشاركين في البطولة, متمنياً أن تظهر البطولة بمستوى فني عالي يعكس أهمية هذه البطولة.و يمثل المنتخب السعودي للتنس ٧ لاعبين في هذه البطولة وهم، بدر إدريس، وعبدالملك الزهراني، وسطام معافا، وأيمن الشمراني، وعبدالملك الشمراني، و نواف السويدان، وجرى ترشيح الحكم الدولي السعودي حمد البرقان كحكم عام لهذه البطولة يساعده الحكام نايف البخيت، وعبدالهادي الأسود، وعبدالله آل مبارك، وأحمد آل مبارك، ويوسف الكعيبي، وهاشم العلوي، ومحمد المنصور، وعبدالله العزام، و خالد العمار.كما جرى تكليف المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي مديراً للبطولة يساعده مسؤول المسابقات بالاتحاد السعودي للتنس جلال الفرج.يذكر أن لاعبين المنتخب السعودي هادي المحسن، ومحمد علي سعد الدين، وسامي الغامدي، وعبداللطيف المبرزي، قد حققوا المركز الأول في مسابقه الفردي والزوجي للبطولة الآسيوية للناشئين التي أقيمت العام الماضي بالدمام وحظوا باستقبال وتكريم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.// انتهى //17:15ت م0090