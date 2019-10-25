تبوك 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسيواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية برنامجه التوعوي الخاص بإدارة الأزمات والمخاطر, الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي، بجملة من الأنشطة.وأقام البرنامج أمس, محاضرة توعوية من ثلاث محاور قدمها أحد المختصين في إدارة المخاطر والأزمات، حيث تناول المحور الأول منها كيفية التعامل مع الحرائق والسيول والأمطار، بينما تناول المحور الثاني طرق الإسعافات الأولية في حال حدوث - لاقدر الله - بعض المخاطر بالمنزل أو الشارع، فيما تطرق المحور الأخير إلى طرق التعامل مع وسائل السلامة المختلفة.بعد ذلك جرى الإعلان عن الفائزين في الفرع الثالث "أسئلة تتعلق بالأزمات والمخاطر " من المسابقة التي جرى الإعلان عنها سابقاً، وهدفت إلى التوعية بمفهوم المخاطر والأزمات.وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن البرنامج سيشهد إلى جانب ذلك، إقامة ورشة عمل بعد غدٍ الأحد لممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة من المختصين في الأمن والسلامة، لزيادة تمكينهم ورفع مستوى جاهزيتهم في مواجهة المخاطر وإدارة الأزمات.وأكد الحربي أن فرع وزارة العمل بتبوك سيبذل جهده في التوعية بأهمية السلامة في المرافق، إضافة إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة، ولديها إدارة ودراية بحجم المخاطر التي قد تنتج عن أياً من المخالفات إن وجدت أو الأخطاء الشائعة.// انتهى //17:15ت م0091