الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسزار معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير, كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، حيث كان في استقباله لدى وصوله, قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي, وهيئة الركن.وعقب وصوله استمع معاليه إلى إيجاز عن الكلية.بعدها التقى معالي الفريق, بضباط القوات البرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، موجهاً لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم, التي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.بعد ذلك تسلّم معاليه هدية تذكارية من قائد الكلية.// انتهى //17:20ت م0093